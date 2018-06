Ruder-Weltmeister aus Gifhorn starb bei Unfall in Velpke

Roland Baar (51) war Schlagmann des Deutschland-Achters von 1989 bis 1996. Er gewann Olympiabronze in Barcelona und Olympiasilber in Atlanta. Von 1999 bis 2004 war er als Athletenvertreter auch IOC-Mitglied. Der Ingenieur lebt in Gifhorn arbeitet als Professor an der TU Berlin. Ehemalige Olympia-Teilnehmer aus unserer Region beschreiben die Faszination der Spiele. Ausgabe: BS-Post PubDate: 2016.08.13

Velpke. Der Gifhorner Roland Baar, fünffacher Ruder-Weltmeister mit dem Deutschland-Achter, starb am Samstag im Alter von 53 Jahren bei einem Autounfall in Velpke, Kreis Helmstedt.

Der deutsche Sport trauert um Roland Baar. Der langjährige Schlagmann des Deutschland-Achters ist am Wochenende im Alter von 53 Jahren bei einem Verkehrsunfall um Leben gekommen.

Das bestätigten der Deutsche Ruderverband und der Hannoversche Ruder-Clubs 1880, bei dem Baar Ehrenmitglied war. Baar hinterlässt in seiner Heimatstadt Gifhorn seine Frau Kathrin und zwei Kinder.

In einem Nachruf bezeichnete ihn der DRV als "großartige, aber bescheidene Persönlichkeit" und gedenke seiner mit hohem Respekt und großer Wertschätzung.

Zwischen 1989 und 1996 war Baar im Paradeboot des deutschen Rudersports erfolgreich, erkämpfte als Schlagmann des Achters 1992 in Barcelona Olympia-Bronze und 1996 in Atlanta die Silbermedaille. Er gewann insgesamt fünf WM-Titel und blieb auch nach seiner erfolgreichen Karriere stets dem Leistungssport verbunden. Zunächst vertrat er in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees die Interessen der Sportler, zwischen 1999 und 2004 war er selbst Mitglied im IOC.

Zudem arbeitete er als Präsidiumsmitglied im Nationalen Olympischen Komitee. 2012 wurde er Ombudsmann der Nationalen Anti-Doping-Agentur und leistete dort essenzielle Arbeit. "Roland Baar war ein wichtiger Mitstreiter für den sauberen Sport", heißt es in der Kondolenz der NADA.

Auch in seinem Beruf war Baar ein anerkannte Persönlichkeit. Er studierte Maschinenbau und promovierte 1996 an der Leibniz Universität Hannover. Anschließend war er in der Automobilindustrie tätig, ehe von 2001 bis 2011 an der Universität in Hannover lehrte und 2009 zum Honorarprofessor ernannt wurde. Im Juli 2011 wurde er als Professor für das Fachgebiet Verbrennungskraftmaschinen an die Technische Universität Berlin berufen. dpa