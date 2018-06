Brasilien besiegt Österreich mit 3:0

Wien. Stürmerstar Neymar und die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft kommen wenige Tage vor Beginn der WM immer besser in Form. Nach langer Verletzungspause gelang dem 26-Jährigen am Sonntag auch beim lockeren 3:0 (1:0) der Brasilianer in Österreich ein herrlicher Treffer. In der 63. Minute...