Ken Reichel verlässt die Braunschweiger Eintracht

Eintrachts neuer Trainer Henrik Pedersen hatte noch vor wenigen Tagen erklärt, er werde um Ken Reichel kämpfen, alles tun, um den Kapitän der Löwen an Bord zu halten auch in der 3. Fußball-Liga. Doch seit Sonntagmittag steht fest: Pedersen hat den Kampf verloren. Reichel hat das Angebot der Löwen abgelehnt.

„Wir bedauern Kens Entschluss sehr, denn wir hätten ihn gern als Säule in unserer neuen Mannschaft in Braunschweig behalten. Das haben wir in den Gesprächen mit ihm auch verdeutlicht. Er sieht für sich einen anderen Weg, das respektieren wir. Dafür wünschen wir Ken alles Gute und danken ihm für seine gezeigten Leistungen über so einen langen Zeitraum“, so Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold in einer Pressemitteilung.

„Mir ist es sehr schwer gefallen, die Eintracht nach so vielen Jahren und in dieser Situation zu verlassen. Ich hatte ein gutes Gespräch mit den Verantwortlichen und auch mit dem neuen Trainer Henrik Pedersen. Aber ich musste auch im Hinblick auf meine Zukunft einen Entschluss fassen. Ich möchte mich bei allen für eine außergewöhnliche Zeit bedanken und wünsche den Löwen alles erdenklich Gute“, erläuterte der 31 Jahre alte Reichel, der erst gestern aus seinem Urlaub zurückgekehrt ist.

Wie sein neuer Verein heißt, das wollte der Linksverteidiger noch nicht sagen. Bis Mitte der Woche werde eine Entscheidung fallen, es gebe noch nichts zu vermelden. Nach unseren Informationen liegen Reichel mehrere Angebote von Zweitligisten vor.

Die BZ Berlin dagegen will schon sicher wissen, wohin der Eintracht-Kapitän geht: zu Zweitligist Union Berlin. Dort soll er die Lücke füllen, die der voraussichtliche Abgang von Kristian Pedersen (23) hinterlässt. Der Wechsel des Dänen zum englischen Zweitligisten Birmingham City soll nur noch Formsache sein. Die Berliner Zeitung spricht von einem Zwei-Jahres-Vertrag bis 2020.

Ein Wechsel zu Zweitligist Union liegt nahe, kehrte Reichel doch nach fast elf Jahren bei den Löwen in seine Heimat zurück. Der gebürtige Berliner Reichel spielte bis zur U19 beim SV Tasmania. Beim Klub aus Neukölln war sein Vater Mario Reichel (57) bis zum Dezember letzten Jahres noch Trainer der ersten Mannschaft in der sechstklassigen Berlin-Liga.

Dass Reichel für jeden Zweitligisten eine Verstärkung darstellt, macht allein die Statistik deutlich. Bereits 13 Mal traf Reichel mit seinen Teams auf Union, erzielte dabei drei Tore – und das als Linksverteidiger.

Bei der Eintracht reißt der Abgang Reichels, eines Führungsspielers, menschlich und fußballerisch natürlich eine große Lücke. Von 2007 bis 2018 trug er in insgesamt 313 Pflichtspielen das Trikot mit dem Löwen auf der Brust, in denen er 22 Treffer erzielte. Die Fans werden ihn vermissen.