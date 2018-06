Deutsche Firmen wichtige Zulieferer der Fußball-WM

Moskau An den Stadien und der Infrastruktur der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland haben viele deutsche Firmen mitgebaut. Von Entwürfen der Stadien über Kameratechnik bis zum Rasen reichen die Beiträge aus Deutschland, wie aus einer Übersicht der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer in Moskau hervorgeht. Großkonzerne wie Siemens, Bosch oder Knauf kamen ebenso zum Zuge wie spezialisierte Mittelständler. Der Gesamtwert der Aufträge dürfte aber unter den 1,5 Milliarden Euro liegen, die 2010 bei der WM in Südafrika für deutsche Firmen abfielen.

