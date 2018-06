FIFA-Chef Infantino: Russland wird beste WM organisieren

Zürich Kurz vor dem Anpfiff der Fußball-WM hat FIFA-Präsident Gianni Infantino Gastgeber Russland überschwänglich gelobt. "Ich bin sehr froh über das, was wir erwarten können", sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes in Zürich. Russland wolle bei dieser WM der Welt beweisen, dass es ein offenes Land sei, in das Menschen kommen könnten, in dem Menschen feiern könnten, Fußball feiern könnten. Auch kontrovers diskutierte Themen wie Menschenrechte, Doping oder Hooliganismus bereiteten ihm für das Turnier keine schlaflosen Nächte.

