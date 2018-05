NBA: James führt Cleveland ins Finale

Boston Ein wieder überragender LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut in die Finalserie geführt. Der Meister von 2016 gewann nach einem 2:3-Rückstand das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie bei den Boston Celtics mit 87:79 und trifft in...