Die VfL-Frauen sind zurück im „Wohnzimmer“

Das Kölner Rheinenergie-Stadion ist so etwas wie das zweite Zuhause der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Zum vierten Mal in Folge stehen sie am Samstag (15 Uhr, die ARD überträgt ab 14.45 Uhr) hier im Endspiel um den DFB-Pokal, gegen den Bundesliga-Zweiten FC Bayern München will der frischgekürte...