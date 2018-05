Savchenko/Massot legen Wettkampfpause ein

München Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko/Bruno Massot lassen das Ende ihrer Karriere offen. "Wir haben beschlossen, eine Wettkampfpause einzulegen. Erst einmal ein Jahr. Und dann werden wir weitersehen", sagte die 34 Jahre alte Savchenko auf einer Pressekonferenz in München.

"Es könnte sein, dass wir zurückkommen oder auch nicht. Das entscheiden wir vielleicht in einem Jahr." Das Eiskunstlauf-Duo hatte vor drei Monaten bei den Winterspielen in Pyeongchang einen Gold-Triumph gefeiert und danach auch noch den Weltmeister-Titel in Mailand gewonnen.