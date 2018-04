Leverkusen Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Rheinländer verloren am Abend in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0:1. VfB-Kapitän Christian Gentner erzielte den Siegtreffer für die Stuttgarter, die in der Tabelle auf Rang acht vorrückten und bei noch zwei verbleibenden Spieltagen von der Qualifikation für die Europa League träumen können.

