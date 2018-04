VfL-Frauen wollen erneut das Triple- Coach

Wolfsburg Trainer Stephan Lerch hat die Fußballfrauen vom VfL Wolfsburg vor der scheinbar günstigen Ausgangslage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea gewarnt. „Wir wissen, dass wir noch einmal über die gesamte Spielzeit Vollgas geben und hochkonzentriert zu Werke gehen müssen, denn Chelsea wird noch einmal alles geben. Aber ich bin optimistisch, dass wir nach den 90 Minuten in Wolfsburg den Einzug in das Finale feiern können“, sagte Lerch vor dem Rückspiel am Sonntag. dpa

