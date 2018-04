Die Favoriten trennen nur Tausendstel

Nun greifen Sebastian Vettel und Ferrari ihre Formel-1-Rivalen Lewis Hamilton und Mercedes auch auf deren Erfolgs-Kurs in Shanghai an. Beflügelt von Vettels Auftakterfolgen in Australien und Bahrain präsentierten sich die Roten im Training zum Großen Preis von China am Sonntag (8.10 Uhr MESZ/RTL)...