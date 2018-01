Bayern werfen Bamberg aus dem Pokal

München In der Qualifikationsrunde für das Pokal-Top-4 musste sich Meister Bamberg gestern nach Verlängerung in München 97:101 (40:40) geschlagen geben. Weitere Ergebnisse: Frankfurt – Bayreuth 74:96 (33:60), Berlin - Ludwigsburg 78:73 (35:42). In den Halbfinals stehen sich...