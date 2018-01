NBA-Erfolge für Theis, Nowitzki und Kleber

Dallas Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgebaut. Der Meister von 2011 feierte beim 116:113 (57:63) bei Oklahoma City Thunder den vierten Sieg in Folge. Nowitzki steuerte 13 Punkte und vier Rebounds bei. An seiner Seite kam...