Geiger schafft Olympia-Norm im Slalom

Lienz Skirennfahrerin Christina Geiger hat beim Slalom in Lienz mit einem achten Platz die Olympia-Qualifikation perfekt gemacht und ihr bestes Saisonergebnis eingefahren. Auf die überragende Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA fehlten Geiger am Donnerstag in Österreich dennoch 2,21 Sekunden. ...