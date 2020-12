Der Braunschweiger Koch, der 007 fast um die Ecke brachte

Wie viele Fieslinge schon versuchten, James Bond zu töten! Doch immer war der britische Geheimagent ein bisschen schlauer. Carsten Goldapp leitet seit Jahren das Restaurant „Zur Rothenburg“ in der Braunschweiger Weststadt und hätte 007 beinahe einmal aus Versehen um die Ecke gebracht – genauer gesagt den einstigen Darsteller Roger Moore. Der Koch hat so einige Anekdoten aus seinen vielen Berufsjahren zu erzählen. Die mit dem US-Schauspieler gehört freilich zu denen, die er fast jedem Bekannten erzählt hat.

Es war im Jahr 1999. Goldapp arbeitete als Fischkoch in einem noblen Hotel im mondänen Schweizer Ferienort St. Moritz. Auf der Karte stand St. Petersfisch, eine Delikatesse. Auch Roger Moore wählte sie aus. Carsten Goldapp filetierte den Fisch, anschließend wurde das Mahl dem Schauspieler serviert. „Irgendwann kam der zweite Küchenchef zu mir gerannt, ein Italiener, ungefähr so breit wie groß. Er brüllte mich furchtbar an“, erzählt der Braunschweiger. Was passiert war? Goldapp hatte eine dicke Gräte übersehen. „So ein Fünf-Zentimeter-Teil, das Moore offenbar im Hals steckengeblieben war“, berichtet der Braunschweiger lachend. Doch der prominente Gast kam noch einmal ungeschoren davon, nahm es mit Humor und posierte später sogar noch für ein Foto mit dem Koch.

Hähnchen im Express ausgeliefert

Wer in dem rustikalen Restaurant „Zur Rothenburg“ Platz nimmt, mag zunächst nicht erwarten, dass der Küchenchef das Weltenbummler-Gen in sich zu tragen scheint. Die 1905 eröffnete Gaststätte ist seit Generationen in Familienbesitz. Zur besonderen Spezialität des Hauses wurde über die Jahrzehnte das „Rothenburg-Hähnchen“. Carsten Goldapp wuchs praktisch bei seinen Eltern hinter der Theke auf und fuhr die gebrutzelten Flattermänner später sogar per Express-Fahrzeug aus. 2001 übernahm er die „Rothenburg“ von seinen Eltern und führt das Haus seitdem gemeinsam mit seiner Frau Maike.

Bevor es soweit war, sammelte Carsten Goldapp aber noch reichlich Erfahrung. An seine Ausbildung zum Hotelfachmann hängte er noch eine zum Koch hinten dran. „Ich hatte die Lehre gerade drei Tage vorher abgeschlossen, da stand ich auch schon in der Küche der Seabourn Legend“, erzählt Goldapp. Das Kreuzfahrtschiff schipperte von Rom aus durchs Mittelmeer. Es wurde später bekannt, weil es als Drehort für den US-Actionfilm „Speed 2“ mit Sandra Bullock herhielt. Der gerade ausgelernte Koch erfuhr, was es heißt, unter Volldampf zu arbeiten. „Ein 16-Stunden-Tag war damals normal“, erinnert er sich. Nach dem Trip sammelte Goldapp weitere Erfahrungen, indem er eine Saison lang die gehobene Gesellschaft in einem Hotel in Westerland auf Sylt bekochte.

Der Kaviar kam in Bananenkisten

Es war eine gute Prüfung für das, was folgte: das Palace-Hotel in St. Moritz, in dem Lebemann Gunter Sachs früher dauerhaft ein Penthouse bewohnte. „1500 Hummer gingen da in einer Saison durch die Küche. Der Kaviar wurde in 1,8-Kilo-Dosen in Bananenkisten angeliefert“, erzählt Goldapp. Er traf dort einmal auch auf einen der besten Köche des Jahrhunderts, auf den Franzosen Paul Bocuse.

Anschließend kehrte Goldapp zurück nach Braunschweig und lernte in seiner Zeit im damaligen Mövenpick-Restaurant seine Frau kennen. Allerdings ließ es sich der Jung-Koch nicht nehmen, trotzdem noch einmal auf Reisen zu gehen: In drei Monaten auf der Queen Elisabeth II lernte er die absolute Superlative kennen. Der Braunschweiger war einer von 100 Köchen auf dem Ozean-Riesen und gehörte somit zu der rund 1000 Mann starken Besatzung, die den knapp 2000 Passagieren jeden Wunsch erfüllte.

Bandsäge half beim Zerteilen der Hummer

„Auf jeder Transatlantik-Passage habe ich zusammen mit zwei Philippinos 900 Hummer zerteilt – und zwar mit der Bandsäge“, erzählt Goldapp. Sieben Restaurants habe es auf dem Schiff gegeben, in jedem ein anderes Menü. Bei einer einwöchigen Reise seien so bei zwei Speiseeinheiten am Tag an die 100 verschiedene Menüs zubereitet worden. Einmal allerdings sei es vor Barcelona zu einem Küchenbrand gekommen. „Bei Seegang schwappte das Löschwasser wieder aus den Rohren heraus, sodass wir in der Küche teilweise auf Kisten gestanden haben“, berichtet der Braunschweiger.

Carsten Goldapp hat seine Erfahrungen gemacht und ist jetzt in der Rothenburg sesshaft geworden. Seine Vorliebe für große Buffets mit opulenten Platten wie damals auf den Kreuzfahrtschiffen ist geblieben. Deshalb richtet Goldapp gerne Veranstaltungen und große Feiern aus. International erfolgreiche Stars wie damals Roger Moore kommen heute zwar nicht mehr vorbei. Aber Hummer gibt es auf besonderen Wunsch trotzdem noch.