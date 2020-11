Kneipentour alternativ durch die Fallersleber Altstadt

Am Start des Rundwegs in der Hoffmannstraße steht eine Info-Tafel.

Fallersleben. Der „Historische Pfad“ führt gleich an zwei geschichtsträchtigen Gaststätten vorbei. Und weckt im Corona-Lockdown vielleicht so etwas wie Vorfreude.

Mit mehr als 1000 Jahren geballter Geschichte wartet die Fallersleber Altstadt auf. So weit, so vielfach bekannt. Aber wer weiß schon, dass es einst einen germanischen Herrensitz gab, Vorläufer des 1551 vollendeten Schlosses? Informationen wie diese lassen sich bei einem Spaziergang auf dem „Historischen Pfad“ erlaufen. Das geht nach einem langen Tag im Homeoffice auch, wenn es schon dunkel ist. Und es ist sogar so etwas wie eine Kneipentour der alternativen Art.

Im Hoffmannhaus kam der Dichter des Deutschlandlieds zur Welt Denn wenngleich Restaurants und Kneipen wegen des erneuten Corona-Lockdowns im November geschlossen sind, führt der 2013 komplettierte Pfad gleich an zwei geschichtsträchtigen Gaststätten vorbei. Und lässt vielleicht so etwas wie Vorfreude aufkommen. Da ist zum einen das Hoffmannhaus. Es ist nicht nur das Geburtshaus von August Heinrich Hoffmann, der auf Helgoland 1841 das Lied der Deutschen dichtete und seinem Namen aus Liebe zu seiner Heimat „von Fallersleben“ anfügte. Sondern das historische Gasthaus mit Hotel war auch die erste Hof­stelle, die nach dem 30-jährigen Krieg 1667 aufgebaut wurde. Im Alten Brauhaus wurde schon im 18. Jahrhundert gebraut Und da ist zum anderen das Alte Brauhaus, das einst zur Domäne des Schlosses gehörte. 1765 erbaut, fällt es mit seinem markanten Mansarddach ins Auge. 1986 wurde dort die Brautradition wiederbelebt und wird bis heute gepflegt. 76 in den Boden eingelassene Metalltafeln mit Hoffmann-Konterfei und Namen der Spender weisen den Weg durch das Herz von Fallersleben. Vorbei an weiteren Sehenswürdigkeiten wie der Eulenschule, der Michaelis-Kirche und vielen aufwendig sanierten Fachwerkhäusern. Realisiert hat den Rundweg der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben mit Unterstützung der Stadt und des Ortsrats. Startpunkt ist an der Hinweistafel in der Hoffmannstraße, an der Zufahrt zum Parkplatz der Feuerwehr an der Ecke Hofekamp. Lesen Sie auch: Hausschwamm und andere Störenfriede im Hoffmannhaus-Saaltrakt vom 22.5.2018

