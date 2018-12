Asyl aufgrund von Klimawandel kann ein Menschenrecht werden

Was hat die Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren bewirkt? Warum ist sie heute noch wichtig? Über Fragen wie diese diskutieren auf Einladung von Amnesty International Braunschweig Prominente und Experten am Montag, 10. Dezember, um 19 Uhr im Roten Saal des Braunschweiger Schlosses. Eine von ihnen ist Sabine Dreßler, Leiterin des Referats für Menschenrechte, Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Florian Arnold sprach mit ihr über ihre Arbeit.

Wie wird man Menschenrechtsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland?

Nun, zum einen habe ich Theologie studiert und lange als Pastorin für die evangelisch-refomierte Landeskirche gearbeitet, davon mehr als 20 Jahre in Braunschweig. Zum anderen habe ich mich schon als Studentin für Menschenrechtsfragen engagiert. Mein Vikariat habe ich 1989 in einem südafrikanischen Township absolviert. 1996 haben wir dann in meiner Braunschweiger Gemeinde fünf Jahre lang einer achtköpfigen pakistanischen Familie Kirchenasyl gewährt, die am Ende nicht in das Land, aus dem sie vor Verfolgung geflohen war, zurückkehren musste.

Was können Sie als kirchliche Menschenrechtsbeauftragte leisten und ausrichten?

Die EKD nimmt mit meinem Amt einen Teil ihrer Verantwortung als Kirche in der Gesellschaft wahr, sowohl in Deutschland als auch international. Mein Referat unterstützt die 20 Landeskirchen der EKD in Fragen der Migration und Integration, wir arbeiten mit unseren Partnerkirchen und deutschen Auslandsgemeinden weltweit zusammen, aber auch mit Organisationen wie Brot für die Welt oder Amnesty International.

Was bedeutet das konkret?

Derzeit nimmt die Arbeit für Geflüchtete viel Raum ein. Wir unterstützen und koordinieren deutschlandweit die Arbeit der Kirchen mit Geflüchteten. Ziel ist es, dass wir in der Gesellschaft, aber auch gegenüber staatlichen Stellen mit einer Stimme sprechen, etwa in Fragen von Kirchenasyl oder der Integrationsarbeit. Die Zivilgesellschaft und damit auch wir als Kirche haben seit 2015 einen gewaltigen Beitrag geleistet, um die große Zahl geflüchteter Menschen aufzufangen, sei es durch Sprachkurse oder die Begleitung zu Ämtern. Die Synode der EKD hat damals einen Fonds mit sechs Millionen Euro aufgelegt, um Gemeinden in der Flüchtlingsarbeit zu unterstützen.

Beispielsweise um Sprachkurse zu organisieren?

Das sind in der Regel eher größere Projekte, die eine einzelne Gemeinde nicht leisten kann, etwa Integrationsprojekte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das bedeutet immer auch viel administrative Arbeit, und dabei helfen wir. Wir unterstützen aber auch Gemeinden im Ausland. Wenn zum Beispiel einer kleinen marokkanischen Gemeinde Geflüchtete wörtlich vor die Füße fallen, die es nicht weiter schaffen, dann geht es oft um ganz praktische Dinge wie Medizin und Decken. Und wir unterstützen die zivile Seenotrettung im Mittelmeer, weil diese überlebenswichtige Arbeit immer weniger als staatliche und gesamteuropäische Aufgabe wahrgenommen wird.

Im Gegenteil, die EU wirft zivilen Seenotrettungsorganisationen mittlerweile die Unterstützung von Schlepperei vor.

Dabei ist es völkerrechtlich geboten,

Menschen in Seenot zu retten. Als Kirche sagen wir deutlich: Es darf nicht sein, dass zahllose Menschen in unbrauchbaren Booten auf dem Mittelmeer kentern und ertrinken. Solange es praktisch keine legalen Wege gibt, nach Europa zu kommen, werden wir die Seenotrettung unterstützen.

Das Thema Migration dominiert derzeit auch Ihre Arbeit?

Ja. Ein wichtiger Aspekt ist die Familienzusammenführung. Seit August sollen insgesamt maximal 1000 Menschen pro Monat nachziehen dürfen zu ihren Angehörigen, sogenannten subsidiär Geschützen, also Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus, die schon hier sind. Wir liegen aber weit unter dieser Zahl. Als Kirche finden wir es ganz wichtig, dass Menschen ihre nächste Familie um sich haben. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind hier ist und der Mann sitzt noch in den Ruinen von Aleppo oder umgekehrt, dann werden sie kaum die Kraft und Konzentration finden, sich zu integrieren.

Wird Migration ein dauerhaftes Thema für die Kirchen sein?

Ja. Wir arbeiten derzeit auch an einem gemeinsamen Papier mit der katholischen Kirche. Wir müssen uns der Situation stellen, dass weltweit 70 Millionen Menschen auf der Flucht sind, und dass wir uns da nicht abschotten können – zumal der geringste Teil zu uns kommt.

Ist auch das Flüchten aus großer wirtschaftlicher Not ein Menschenrecht?

Wir haben heute andere Formen von Krieg und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Etwa in Ländern wie Libyen, wo staatliche Strukturen zerfallen, wo gewaltsame Verbrecherbanden und Terroristen dominieren. Da müssen Menschen oft von jetzt auf gleich weg, und die müssen geschützt werden. Wir müssen uns aber auch mit der Frage befassen, ob nicht der Klimawandel, für den wir in Europa eine große Verantwortung tragen, ein Asylgrund wird. Wenn Menschen in ihrer Heimat nicht mehr überleben können, werden sie diese verlassen. Das ist seit Menschengedenken so, und auch die Bibel erzählt davon.

Müssen wir uns für alle Not der Welt verantwortlich fühlen? Gibt nicht auch ein Menschenrecht auf Schutz der eigenen Identität vor einem Übermaß an Zuwanderung?

Menschenrechtsarbeit widmet sich denjenigen, die geschützt werden müssen, weil niemand anders ihnen Schutz gibt. Das ist dringlich und existentiell. Die Debatte um den Schutz nationaler Kulturen gehört nicht in den dringlichen Bereich der Menschrechtsfragen. Sie wird von der Seite der Mehrheit und der Stärkeren geführt. Wir sind nicht verantwortlich für das Leid der ganzen Welt. Aber wir sind Teil der Welt und der Schöpfung und können uns dieser Zugehörigkeit nicht entziehen. Und Deutschland ist wirtschaftlich und demokratisch so stark, dass wir keine Angst haben müssen vor den Menschen, die hier um Hilfe suchen. Wichtig ist aber au, dass wir in dieser Frage in Europa gemeinsam handeln müssen.

Sind in Deutschland alle Menschenrechte verwirklicht?

Wir haben ein wunderbares Grundgesetz und eine stabile Demokratie. Menschenrechte sind aber auch da zu verteidigen, wo sie Gültigkeit haben. Etwa das Recht auf freie Presse. Das wurde zuletzt nicht immer gewährleistet. Das gilt umso mehr für einige andere europäische Staaten. Und auch das Wissen um Religionsfreiheit ist in Deutschland nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.

Sie meinen, dass jüdische Mitbürger nicht mehr mit einer Kippa durch Teile Berlins laufen können?

Ja. Der Antisemitismus nimmt zu. Aber es gibt auch Widerstände gegen Moscheebauten.

Würden Sie als Christin auch den Anspruch einer Muslima verteidigen, die aus Glaubensgründen ein Kopftuch in der Schule trägt?

Ich würde auf den Einzelfall schauen. Ich finde es wichtig, dass wir angstfrei über solche Fragen diskutieren. Das Kopftuch ist nicht automatisch ein Symbol der Unterdrückung. Junge Muslimas tragen es auch als Identitätsmarker.

Fußt die Erklärung der Menschenrechte auf christlichen Werten?

Christen haben sich stark für die Erklärung engagiert. Das Recht auf Religionsfreiheit wird bereits in der Präambel erwähnt. Vor allem aber geht es um Freiheitsrechte, die universell gelten – also für Menschen aller Kulturen und Glaubensrichtungen. Dass alle Menschen frei und gleich geboren sind, verstehen wir als Kirche natürlich auch aus der Menschenwürde heraus, wie sie Gott dem Menschen verliehen hat. So wie es im ersten Buch Mose steht, Genesis 1,27: „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“. Was bedeutet das? Die Würde des Menschen kann verletzt, aber sie kann ihm nie genommen werden. Der Angriff auf die Würde des Menschen ist ein Angriff auf Gott.

Hat die – unverbindliche – Erklärung der Menschenrechte die Welt besser gemacht?

Ja. Auf ihr fußen ja auch die EU-Menschenrechtskonvention oder der europäische Gerichtshof, die verbindliches Recht schaffen. Doch auch davon abgesehen bedeutet die Erklärung einen historischen Meilenstein, weil sie das Bewusstsein für Menschenrechte in vieler Hinsicht erst geschaffen hat.