Abschied von Sir Simon Rattle Berliner Philharmoniker im C1

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Live-Übertragung des Konzerts der Berliner Philharmoniker am Mittwoch, 20. Juni, 19.30 Uhr im C1-Kino in Braunschweig. Sir Simon Rattle verabschiedet sich, wie er begonnen hat, mit der Symphonie Nr. 6 von Gustav Mahler. Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Datenschutzhinweise nach DGSVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Monika Rittershaus