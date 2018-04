Gewinnspiel: Theater Wolfsburg „Unter Verschluss“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für den Trhiller „Unter Verschluss“ am Mittwoch, 18. April, 20 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für den Trhiller „Unter Verschluss“ am Mittwoch, 18. April, 20 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Die Enthüllungsjournalistin Silvia findet Beweise für Missbrauchsvorwürfe gegen den Präsidenten und will ihn in einem Live-Interview damit konfrontieren. Als ihre Tochter wegen Drogenbesitzes verhaftet wird, gerät ihre moralisch so feste Welt ins Wanken...

Rufen Sie Dienstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.