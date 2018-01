Pur-Coverband im Paläon „Abenteuerland“

Schöningen Unsere Zeitung verlost 5 mal 2 Karten für das Konzert der Pur-Coverband „Abenteuerland“ am Samstag, 10. Februar, 20 Uhr im Paläon in Schöningen.

Unsere Zeitung verlost 5 mal 2 Karten für das Konzert der Pur-Coverband „Abenteuerland“ am Samstag, 10. Februar, 20 Uhr im Paläon in Schöningen. Auf ihrer Jubiläumstour „2008-2018 – 10 Jahre Abenteuerland“ macht die Band in Schöningen halt. Und nach dem eigentlichen Konzert gibt es die Möglichkeit, auf der Aftershow-Party mit den Künstlern weiter zu feiern.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Veranstalter