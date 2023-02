Lebenstedt. Wer kennt sie nicht – die großartige Sängerin Edith Piaf. In der Kulturscheune präsentierten zwei Künstlerinnen eine Hommage an die „die Piaf“.

Pianistin Béatrice Kahl (links) und Schauspielerin und Sängerin Elke Wollmann ließen das Leben und die Liebe von Edith Piaf für das Publikum in der Kulturscheune lebendig werden.

In der Kulturscheune Salzgitteraner erleben einfühlsame Hommage an Edith Piaf

Außergewöhnlich und voller Esprit ließen die Pianistin Béatrice Kahl sowie die Schauspielerin und Sängerin Elke Wollmann das Leben der Edith Piaf in der Kulturscheune Lebenstedt szenisch und mit Chansons aufleben. Zu der Hommage an die große Künstlerin hatte der Kulturkreis Salzgitter eingeladen. Ein wirklich betörendes Duo war da in Salzgitter zu Gast, das ein außergewöhnliches Klangformat bot. Elke Wollmann und die Pianistin ließen keinen Zweifel daran, dass die Piaf eine Herzensangelegenheit von ihnen ist. Die Schauspielerin zog mit ihrer Gestik und Mimik die Blicke der Besucher auf sich. Die Pianistin mit ihrem einfühlsamen Spiel auf dem Flügel.

Eine Schauspielerin und eine Sängerin spürten in Salzgitter dem Leben der Edith Piaf nach

Zu der Lebensgeschichte der Piaf gehören auch die von Marlene Dietrich sowie Billie Holiday. Die Dietrich war bis zum Schuss ihre engste Vertraute. Es war ein impulsiver Wechsel aus Lesung, Gesang und Pianospiel in der Kulturscheune. Edtih Piaf, hörten die Besucher, war eine großartige Sängerin, eine Frau, die das Leben in vollen Zügen genoss, und die dennoch in ihrem Inneren einsam war.

Das Bühnenduo ließ nicht nur szenisch eine der großartigsten Sängerinnen auferstehen, sondern brachte immer wieder bekannte Lieder von ihr auf die Bühne. In Französisch, der Heimatsprache der Piaf. Dazu gehörte „Der Spatz von Paris", „Les amants d´un jour", in dem sie Gott bat, ihr ihren Liebsten doch für kurze Zeit zurückzugeben. Die Hommage schilderte auch das Leben der kleinen Straßensängerin, die von der Mutter verlassen wurde und später den glücklichsten Teil ihrer Kindheit erlebte, als sie bei ihrer Großmutter aufwuchs. Sie sang mit 10 Jahren mit dem Vater auf der Straße, ging mit 15 ihren eigenen Weg und hatte schließlich als Künstlerin riesigen Erfolg. In Sachen Liebe aber scheiterte sie.

Elke Wollmann zitierte immer wieder aus Büchern. Nur zwei Männer berührten das Herz der Piaf. Marcel Cerdan war die große Liebe ihres Lebens. Der damalige Boxweltmeister im Mittelgewicht starb auf dem Weg zu ihr bei einem Flugzeugabsturz. Théo Sarapo, ein 20 Jahre jüngerer Friseur, war die zweite große Liebe. Ihn heirate sie ein Jahr vor ihrem Tod. Beide Liebesbeziehungen hielten zwei Jahre.

Der Abend endete - ganz im Sinne der Piaf - mit „Non, je ne regrette rien"

Mit viel Gefühl für das Leben zogen die Pianistin und Sängerin die Gäste in ihren Bann. Die Stimme von Elke Wollmann bestach durch das wohlklingende Timbre sowie die Leidenschaft, die sie spürbar zu Edith Piaf inszenierte. Der Titel „Non, je ne regrette rien" – „Nein, ich bereue nichts" -- war das Lebensmotto der legendären Chansonsängerin. Und genau mit diesem Stück endete ein wundervoller Abend.

