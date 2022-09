Lesen Sie von Anfang an über das außergewöhnliche Leben der ehemaligen Königin des Vereinigten Königreichs und sehen Sie seltene gezeigte Bilder.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sie war für alle die Königin. Eine Ikone, eine Legende. In ihrer Regierungszeit wirkte Queen Elizabeth als beständige und verlässliche Persönlichkeit in Großbritannien und auf der Weltbühne. Sie half in einer Phase dramatischer Veränderungen, die königliche Familie als eine Bastion der Kontinuität zu etablieren.

Bis zum Schluss diente sie ihrem Volk, noch zwei Tage vor ihrem Tod ernannte Queen Elizabeth II. Liz Truss zur neuen Premierministerin, obwohl sie da schon längst in ihrer schottischen Sommerresidenz unter ärztlicher Beobachtung stand und ihre Kinder sowie ihre Enkel William und Harry zu ihr eilten.

Zum Gedenken an die beliebte Monarchin möchte ich Sie hier auf eine Reise durch ein außergewöhnliches Leben einladen. In diesem Dossier zeigen wir Ihnen Auszüge aus Elizabeths Geschichte mit seltenen Bildern und wissenswerten Details, erschienen in der Sonderausgabe „In Memorian Queen Elisabeth II.“.

Ich wünsche Ihnen viel Freude!



