Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit dem EPaper der Braunschweiger Zeitung!

In einem gemeinsamen Gespräch möchten wir, Melanie und Christian, gerne von Ihnen erfahren, wie Sie das EPaper lesen und was Ihnen bereits gut gefällt und wie wir das EPaper der Braunschweiger Zeitung in Ihrem Sinne verbessern können.

Das Gespräch wird per Online-Videokonferenz stattfinden und 15 - 30 Minuten dauern. Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und geben Sie an auf welchem Gerät Sie das EPaper hauptsächlich nutzen und bestätigen Sie die Teilnahmebedingungen unten auf dieser Seite. Wir kontaktieren Sie danach zwecks Terminvereinbarung per E-Mail.

Am Tag des Interviews erhalten Sie einen Link von uns per E-Mail, mit dessen Hilfe Sie die Videokonferenz starten können. Das Video wird nicht aufgezeichnet und die erhobenen Daten werden anonymisiert verarbeitet.

Wir freuen uns auf ein tolles Gespräch mit Ihnen!

Melanie und Christian