Tanzmariechen lassen Narren-Herzen höher schlagen

Oelber/Groß Elbe. Die Narren der Region feierten ausgelassen Karneval. Glanzpunkt war am Wochenende der große Kostümball in Oelber.

Mit dem 59. Kostümball des „Groß Elber Carneval Vereins“ (GCV) hat die Karnevalszeit in der Region am Wochenende seinen Höhepunkt erreicht. Bereits seit 1964 gestalten die blau-gekleideten Narren des GCV den Fasching immer in enger Terminabsprache mit den Mitgliedern des Elber Carneval Vereins (ECV). GCV-Präsident Oliver „Oli“ Meyer, selbst ein alter Hase in den blau-weißen Vereinsreihen, weilt neu im Präsidentenamt und trat unlängst an die Stelle von Peter Finteberger, der 22 Jahre lang als Präsident die Geschicke der Karnevalsfreunde aus Groß Elbe lenkte und nun als Ehrenpräsident gewürdigt wurde.

Das stand auf dem Programm

Ebenso neu in der Spitze der Amtsträger: die Majestäten des GCV , Prinz Toto I. und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Melanie III. Eingeleitet vom munteren Spiel des Fanfarenzug Oelber, gängigen Zeremonien, Gardetanz, Grußworten und dem Gastbesuch des „roten“ Prinzenpaares des Elber Carneval Vereins, Christian II und Alexandra I., brauste der mit zwölf Showacts beladene Party-Zug dann in munterer Karneval-Manier durch den ausverkauften Abend.

Diese Gäste sorgten für viel Stimmung

Eingebettet waren unter anderem die stimmungsvollen Beiträge der GCV-Tanzmariechen und der „Zuckerpuppen“ und auch der vereinseigene Hofnarr kam zu Wort.

