Wehren löschen Brand an Hähnchenmastanlage bei Berel

Berel. Zunächst war der Wehr ein Feuer an der L 447 gemeldet worden. Tatsächlich gab es ein Feuer am Fermenter. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Feuer an der Hähnchenmastanlage zwischen Burgdorf und Berel am Dienstagnachmittag: Nach Angaben von Michael Barthel, stellvertretender Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Baddeckenstedt, war der Feuerwehr zunächst ein Brand an der Landesstraße 447 gemeldet worden, der sich dann als Feuer an der Hähnchenmastanlage herausgestellt habe.

Bei Eintreffen der Wehr hat es laut Barthel ein offenes Feuer am Fermenter der Anlage gegeben. Zunächst sei die Wasserversorgung aufgebaut worden, weitere Kräfte – konkret die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit der Drehleiter – seien alarmiert und die Brandbekämpfung aufgenommen worden. Die Berufswehr hatte die Brandbekämpfung von oben übernommen.

Die Probleme an der Brandstelle: die Zuwegung und die Wasserversorgung, so Barthel. „Wir haben hier keine stehende Wasserversorgung, nur eine Zisterne, und das ist eine Herausforderung“, fügte er hinzu.

Die gute Nachricht: keine Verletzten Tiere, keine verletzten Personen, alle Einsatzkräfte sind wohlauf. Im Einsatz waren die Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.