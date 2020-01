Nabu: Viele Besucher missachten Regeln am Heerter See

Es gibt Müll, der nicht auf Anhieb als solcher erkennbar ist. Ralf Wassmann, Schutzgebietsbeauftragter für den Heerter See, zeigt auf eine Reihe dichter Brombeerhecken am Rande des Waldparkplatzes am Vogelschutzgebiet, auf dem wir uns treffen.

„Dort wird immer wieder Gartenabfall abgelagert. Daraus wuchs die Hecke“, erklärt er. Wenige hundert Meter vom Waldparkplatz entfernt zeigt er eine kleine Müllhalde: Dämmmaterial aus Styropor wurde hier illegal abgelagert. „Diese weiten Flächen brauchen die Rehe für ihre Aufzucht“, so Wassmann. „Wir haben hier schon alles gehabt. Bauschutt, Sperrmüll, fast wöchentlich Gartenmüll, sogar Autos wurden hier schon entsorgt.“ Und das alles mitten im Vogelschutzgebiet.

Unrat, der entsorgt werde, sei nicht das einzige Problem, das es im Vogelschutzgebiet am Heerter See gebe. „Viele Besucher kümmert es offenbar nicht, dass wir hier ein europäisches Vogelschutzgebiet haben“, moniert Wassmann. Auf einem Schild am Waldparkplatz steht, was alles nicht erlaubt ist. Das macht deutlich: Hier hat die Natur absoluten Vorrang. Wassmann: „Der Wald und die weiten Schilfflächen sind Rückzugs- und Ruheorte für seltene Vogelarten“ An einigen Stellen habe er gar auf eigene Kosten Hinweisschilder und Wegweiser aufgestellt.

Im vergangenen Jahr seien Pilzsammler besonders häufig jenseits der Wege anzutreffen gewesen. Aber auch Radfahrer mitten im Schilf, Grillfreunde am Beobachtungsturm des Nabu oder Brandstiftungen mitten im Wald seien keine Seltenheit. Einige Besucher spielen sogar mit ihrem Leben, weiß Wassmann: „Wer hier badet, lebt gefährlich. Der Schlamm im See ist wie ein Moor.“ 18 Meter sei die Schlammschicht mächtig – wer dort einmal einsinke, habe keine Chance, aus eigener Kraft wieder freizukommen. Gefährlich sind auch die Zecken, vor denen immer wieder Schilder im Wald warnen. Sie seien bereits aktiv, warnt Wassmann. „Die Auwald-Zecke überträgt auch Hundemalaria. Die ist für die Vierbeiner tödlich.“ Auch für Menschen ist der Aufenthalt im Wald nicht ganz ohne – sei doch inzwischen auch eine Zeckenart heimisch, die das Krim-Kongo-Fieber übertrage.

Der Management-Plan für das Natura-2000-Gebiet soll sich deshalb auch mit Besucherlenkung befassen – wir berichteten. „Vielleicht wäre es nicht schlecht, Sichtschneisen anzulegen, damit die Spaziergänger vom Rundweg einen Blick auf den See haben“, sinniert Wassmann, als wir auf den Nabu-Beobachtungsturm klettern. Auch hier sind Spuren von Vandalismus zu sehen: Brandspuren, aber auch zerstörte Bretter.

Vom Turm aus sind die Ausmaße des Vogelschutzgebietes gut zu erkennen. Im Sommer, wenn alles grün ist, werde es umso schöner, schwärmt Wassmann: „Wir haben hier ein europaweit einzigartiges Vogelschutzgebiet.“ Das zeige sich auch daran, das Vogelarten inzwischen wieder brüten würden, die man seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Über 300 Vogelarten seien es inzwischen, die den See aufsuchen würden.

Störungen gefährden diese Erfolge. Wassmann appelliert daher an die Besucher, auf den ausgeschilderten Wegen zu bleiben: „Der Wald und die Uferbereiche sind Tabuzonen.“, erklärt er weiter.