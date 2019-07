Landkreis Wolfenbüttel: Führerscheine jetzt umstellen lassen

Baddeckenstedt. Bis 2033 sollen alle Autofahrer in der EU einen Führerschein nach gleichem Standard besitzen, so dass für die meisten ein Pflichtumtausch ansteht.

Betroffen sind alle Autofahrer, die einen Führerschein besitzen, der vor dem

19. Januar 2013 ausgestellt wurde, heißt es in der Mitteilung des Landkreises Wolfenbüttel. Zunächst sollen die alten grauen und rosa Führerscheine, die vor 1999 ausgestellt wurden, umgetauscht werden.

Der Zeitraum für den Umtausch wurde gestaffelt nach Geburtsjahr und Ausstellungsdatum des Führerscheins. Die Jahrgänge 1953-58 haben am wenigsten Zeit – bis 19. Januar 2022 können sie ihre Führerscheine umtauschen. Seit Anfang dieses Jahres ist die Pflichtmaßnahme bekannt, bisher haben sich aber nur sehr wenige um den Austausch ihrer Führerscheine bemüht, heißt es weiter. Die Straßenverkehrsabteilung des Landkreises Wolfenbüttel befürchtet daher einen Ansturm Ende 2021 und somit auch lange Wartezeiten für Kunden.

„Bis Januar 2022 müssen

9792 Führerscheine umgetauscht werden – bisher haben sich erst rund 400 Autofahrer gekümmert“, so Jürgen Fricke, Leiter der Straßenverkehrsabteilung. Im Sommer sei es in der Straßenverkehrsabteilung an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel vergleichsweise ruhig. Benötigt werde der Personalausweis, ein biometrisches Lichtbild und der bisherige Führerschein. Kosten:

24 Euro.