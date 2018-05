Schlosskirche und Museum besichtigen

Baddeckenstedt Die Landfrauen Wohldenberg laden zu einer Besichtigung der Kirche St. Annen in Oelber mit anschließender Führung durch das Heimatmuseum in Baddeckenstedt ein. Der Nachmittag findet am Freitag, 8. Juni, um 15 Uhr statt. Zunächst schauen sich die Teilnehmer die kleine...