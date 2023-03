Warnstreiks in Salzgitter – diesmal sind die Kitas betroffen

Mitglieder des Kreisverbands Salzgitter der Gewerkschaft Komba nahmen zuletzt am 28. Februar am landesweiten Warnstreik in Hannover teil.

Zu erneuten Streiks in Salzgitter kommt es im Zuge der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Die Fachgewerkschaft Komba hat für Mittwoch, 8. März, zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen im Sozial- und Erziehungsbereich aufgerufen. Betroffen sind damit erstmals auch die Kitas in Salzgitter. Allerdings sei es den Beschäftigten diesmal noch freigestellt, die Arbeit niederzulegen, sagt Komba-Vorsitzender Mario Römer. Im Mittelpunkt der Streiks wird eine zentrale Kundgebung um 11 Uhr in Peine stehen.

Römer erklärte, gerade die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst hätten „kein Verständnis mehr für die Hinhaltetaktik und Mogelpackungen der Arbeitgeberseite“. Es fehle schon seit Jahren Fachpersonal und das sei nicht zum Nulltarif zu haben. Dies sei besonders wichtig etwa für die frühkindliche Förderung. Römer: „Gerade in Anbetracht der Inflation und der immer wieder von der Politik geäußerten Wertschätzung brauchen wir jetzt Taten, die wir in der Tasche spüren.“

Auch im Umgang mit den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sei eine „Zeitenwende“ nötig. Das bedeute leistungsgerechte Bezahlung, moderne Arbeitsbedingungen und verlässliche Perspektiven für junge Menschen. Jeder Arbeitgeber, der hier nicht liefere, „hat heute schon verloren und wird es morgen nicht mehr schaffen, Personal zu finden und dauerhaft zu binden, um die anstehenden Aufgaben zu übernehmen“, erklärte Römer weiter.

Verhandlungen bislang gescheitert

Nach zwei gescheiterten Verhandlungsrunden seien Bund und Kommunen als Arbeitgeber gut beraten, zum nächsten Termin am 27. und 28. März „endlich die richtigen Weichen für einen auch in Zukunft funktionierenden Staatsdienst zu stellen“. Um hier bereits im Vorfeld Druck zu machen, sind nach Angaben Römers erstmals seit 20 Jahren auch die Kindergärten im Stadtgebiet von Streiks betroffen. Allerdings sei den Beschäftigten, soweit sie von Tarifen im Öffentlichen Dienst (TVöD) betroffen seien, die Teilnahme freigestellt. Kita-Schließungen seien zwar nicht zu erwarten, aber auch nicht auszuschließen, sagte Römer: „Wir greifen noch nicht zum scharfen Schwert.“ Eltern, die sicher gehen wollen, dass sie mit ihren Kindern am Mittwoch nicht vor verschlossenen Türen stehen, sollten sich vorab erkundigen, ob ihre Kita öffnen wird. Zuletzt hatte sich der Kreisverband Salzgitter der Komba mit knapp 150 Mitgliedern am 28. Februar an einem Warnstreik in Hannover beteiligt.

