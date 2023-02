Salzgitter. 16 Anfragen stellen die Fraktionen am Dienstag an die Stadt. Es geht um die Pestalozzischule, um die Schneeräumpflicht und die Sportanlage Süd,

Am Dienstag im Rat Vom Schnee bis zur Schule: Was Salzgitters Rat wissen will

16 Anfragen werden die Fraktionen während der Ratssitzung heute im Rathaus stellen. Die Hälfte davon wird die Verwaltung beantworten. Themen sind unter anderem die Sportanlage Süd, das Wohngeld, die Schneeräumpflicht und die Pestalozzischule.

Der Zustand der Sportanlage Süd

So fragt die SPD nach dem Zustand der Sportanlage Süd. Weil das Areal seit knapp 20 Jahren an den Ballsportverein Bruchmachtersen (BSV) verpachtet ist, ist die Anlage eingezäunt und abschließbar. Dennoch seien immer wieder Unbekannte eingedrungen, hätten die Laufbahn und den Rasenplatz beschädigt. Zudem würden Hasen dafür sorgen, dass Sportler das Areal nur eingeschränkt nutzen könnten, klagt die Fraktion. Die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) räumt ein, dass der Platz in „in einem schlechten Zustand ist“. Grund seien neben Schäden durch Maulwürfe und Kaninchen auch die mangelnden Pflege und Unterhaltung. Mit Hilfe von Geldern aus dem Konrad-Fonds über 36.850 Euro und Sportfördermitteln über 4600 Euro habe der BSV 2020 einen Kaninchenzaun entlang der Sportanlage errichten und die Sportplätze sanieren können. Nach der Erneuerung seien die Rasenplätze jedoch nur nachlässig gepflegt worden. Die BSF kündigt an, mit dem Verein Gespräche zu führen, um die Platzpflege dauerhaft sicherzustellen.

Fragen nach der Bearbeitung von Wohngeld-Anträgen

Die Fraktion der Linken will wissen, wie weit nach der Einführung des „Wohngeld plus“, auf das wegen der hohen Inflation, aber auch wegen steigender Strom- und Heizkosten vor allem in Salzgitter viele Menschen angewiesen seien, mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen ist. Die Stadt erklärt, sobald alle Unterlagen für eine Wohngeldbewilligung vorlägen, könne eine vorläufige Zahlung erfolgen.

Wie wird die Schneeräumpflicht überwacht?

Die Gruppe von Grünen und „der Partei“ fragt, wie weit Bürger bei der Schneeräumpflichtverbotenerweise Salz einsetzen und wie rigide die Auflagen überwacht werden. Die Stadt erklärt dazu, dass in „unregelmäßigen Abständen Stichkontrollen erfolgen“, wobei es im Einzelfall problematisch sei, den Verursacher ausfindig zu machen.

Wie geht es weiter mit der Pestalozzischule?

Die Gruppe von Grünen und „der Partei“ haken nach bei der Pestalozzischule, der seit Februar Fachräume in den Containern der Integrierten Gesamtschule (IGS) zur Verfügung stehen sollten. Die Stadt räumt ein, dass der Zeitplan des Vorhabens nicht gehalten werden konnte. Die Bauphase werde aber bis Ende April 2023 beendet sein, so dass bis zum 1. Mai die Container genutzt werden könnten.

