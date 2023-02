Keine Einigung erzielt – wieder Warnstreiks in Salzgitter

Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst spitzt sich zu. Weil die Fachgewerkschaft Komba das Angebot, das die Arbeitgeber am Donnerstag unterbreitet haben, für eine „unfaire Mogelpackung“ hält, ruft sie ihre Mitglieder aus Salzgitter am Dienstag, 28. Februar, erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Das plant die Gewerkschaft

Die Gewerkschafter treffen sich um 9.30 Uhr in der Alten Feuerwache, um ab 10 Uhr in Bussen nach Hannover zu fahren, wo sie sich von 11.30 bis 14 Uhr an einem landesweiten Streik beteiligen. Für die Gewerkschaften, die 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr fordern, gilt es, „den Druck zu erhöhen“ und weitere Beschäftigte zu veranlassen die Arbeit niederzulegen. Vom Aufruf betroffen sind dann unter anderem die Mitarbeiter der Rathäuser, des Autoserviceparks, die Beschäftigten der Ver- und Entsorgung und der Feuerwehr, die Ausländerstelle, der kommunale Ordnungsdienst, das Hochbauamt, Tiefbau und Verkehr, das Ordnungsamt, das Jobcenter, die Bäder, Sport und Freizeit GmbH, der Städtische Regiebetrieb und das Sozialamt. „Wir werden den Arbeitskampf in Salzgitter weiter verschärfen müssen“, bilanziert Komba-Vorsitzender Mario Römer.

Komba fordert Solidarität vom OB

Bereits am Donnerstag hatte er in einem Offenen Brief Oberbürgermeister Frank Klingebiel aufgefordert, sich mit seinen Beschäftigten zu solidarisieren. „Wir fordern Sie auf, die Lohnforderung zu unterstützen. Sie wissen selbst, wie viele Stellen im öffentlichen Dienst extern besetzt werden könnten und dass mehrfach Ausschreibungen für die gleiche Stelle notwendig sind“, schreibt Römer. Der demografische Wandel und der Personalmangel hätten die Stadt längst erreicht.

