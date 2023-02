Musikschule zeigt ihre große Vielfalt im 37. Lions-Konzert

Das 37. Lions-Konzert des Fördervereins des Lions-Clubs Salzgitter mit der Musikschule zur Förderung junger Künstler in der voll besetzen Aula des Gymnasium am Samstag kam bei den Gästen an. Begrüßt wurden sie von Lions-Präsident Gerhard Roos und der Leiterin der Musikschule, Sabine Petter. Viele hatten zugepackt, damit das Konzert gelingt. 2020 war die letzte Großveranstaltung.

Anna und Lilly aus Salzgitter punkten bei „Jugend musiziert“

Musikschule Salzgitter bekommt Flügel

In der Musikschule Salzgitter gibt es nun Tischharfen

Das ist das Ziel der Musikschule

Petter hob einen Aspekt der Musikschule hervor: „Wir arbeiten generationsübergreifend und bieten eine soziale sowie kulturelle Komponente.“ Immer mehr Anfragen von Schulen kämen auf die Musikeinrichtung der Stadt zu, Angebote würden erbeten. Ein Beispiel sei die Kranichdammschule in Salzgitter. Dort habe Stefan Bolte eine Kontrabass-Gruppe platziert, an der

13 Schüler teilnehmen: „Das ist eine Win-Win Situation.“

Ungewöhnliche Instrumente

Der Kontrabass gehört zu den größten Streichinstrumenten und stammt aus der Familie der Gamba, darunter sind fast alle Streichinstrumente angesiedelt. Das Team der Lehrkräfte sei gewachsen, eine Tischharfengruppe für Senioren gegründet worden. Petter: „Unser kohlendioxidfreier Kraftstoff ist die Musik.“ Dann folgte ein Konzertabend, dessen Anfang die Jüngsten der Musikschule unter Leitung von Sonja Lee machten. Die Gruppe zeigte, dass mit Kochlöffel und Topf ein hörbares Stück entstehen kann. In diesem Fall war es „Guten Appetit“.

Mit dem Kontrabass kamen Ian Finger, Musikschüler Carl Prinzing und Lehrer Stefan Bolte auf die Bühne und spielten „Bad Mood Badgers“, von Jan Alm komponiert. Es waren unterschiedliche Instrumente mit facettenreichen Stücken aus Klassik und Moderne zu hören.

Nicht ein Jungkünstler hob sich ab, sondern alle. Die jungen Talente vereinten sich auf der Bühne und spielten einen bunten musikalischen Reigen, der immer wieder mit Applaus belohnt wurde.

Beliebte Filmmelodien

Das Kammerorchester spielte die Titelmelodie der Filmreihen „Star Wars “ und „James Bond“, unter Leitung von Anna Godesberg. Mit der Tischharfe kam die erste Seniorengruppe der Musikschule auf die Bühne. Obwohl sie erst seit November 2022 gemeinsam musiziert, war es ein wundervoller Klang. Sabine Petter spielte ebenfalls bei den Tischharfen mit.

Beim Konzertabend, dessen erster Teil mehr als Zeit als geplant für seine wundervolle Musik brauchte, wirkten Schülerinnen und Schüler der Klassen von Annette Boenkendorf, Stefan Bolte, Damian Galinski, Anna Godesberg, Klaus Händel, Stephan Koopmann, Martin Krüger-Düsenberg, Sonja Lee, Alina Ludwig, Sabine Petter sowie Britta Rex mit.

Im zweiten Teil des Konzertes spielten dann die Dozenten und ernteten ebenfalls Applaus vom Publikum.

