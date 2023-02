Solidarität mit den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien zeigen Erster Bürgermeister und MdL Stefan Klein, Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Zweiter Bürgermeister Christian Striese.

Erdbeben in der Türkei/Syrien

Erdbeben in der Türkei/Syrien Erdbeben: Bürgermeister wünschen sich Solidarität

Unermessliches Leid, Zerstörung und mittlerweile mehr als 40.000 Todesopfer – so stellt sich die Lage in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten der Türkei und Syriens dar, teilt die Stadt mit. Oberbürgermeister Frank Klingebiel, Erster Bürgermeister Stefan Klein MdL und Zweiter Bürgermeister Christian Striese bekunden gemeinsam für die Stadt ihre Anteilnahme: „Diese Katastrophe macht uns zutiefst betroffen. Unser aller Mitgefühl gilt den Opfern dieser Naturkatastrophe und ihren Angehörigen. Deswegen bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger Salzgitters: Zeigen Sie Solidarität mit den Menschen vor Ort und helfen Sie mit, die Not zu lindern, beispielsweise mit einer Spende für ,Aktion Deutschland hilft’.“

Drei Bürgermeister wollen Einwohner unterstützen

Sie betonen: „Salzgitter ist zur Heimat für viele Menschen geworden, die aus der Türkei oder aus Syrien und aus den dortigen Erdbebenregionen stammen. Wir wollen mit diesem Aufruf auch unsere Einwohnerinnen und Einwohner unterstützen, deren Freunde oder Angehörige durch diese Naturkatastrophe gestorben oder verletzt wurden oder jetzt ohne Unterkunft sind, und ihnen zur Seite stehen“.

Als Zeichen der Anteilnahme hat die Stadt alle Fahnen an ihren öffentlichen Gebäuden und Schulen auf halbmast gesetzt. Basierend auf den Erfahrungen aus der Ukrainekrise hat die Stadtverwaltung seit dem Erdbeben viele Einzelpersonen und Gruppen beraten, unterstützt und mitgeholfen die vielfältigen Hilfsangebote zu kanalisieren. Denn: Viele Bürgerinnen und Bürger aus Salzgitter wollen helfen, und das möglichst unbürokratisch und effektiv. Doch was wird wo gebraucht und wie und wann kommt die Spende an? Und ergibt eine Geldspende nicht mehr Sinn als eine Kleiderspende?

Es gibt zusätzliche Sonderrufnummern für Fragen Besuchervisa, Spenden und Hilfsaktionen

Die türkischen und syrischen Mitbürgerinnen und Mitbürger wollen ihren Familienangehörigen und Freunde aus den Erdbebenregionen möglichst schnell vorübergehend in Salzgitter Schutz bieten, bis sich die Lage in den Erdbebenregionen stabilisiert hat. Aber wie können sie das schnell und rechtssicher machen? Diese Fragen sollen nicht unbeantwortet bleiben. Aus diesem Grund richtet die Stadtverwaltung ab Donnerstag, 16. Februar, zwei Sonderrufnummern ein. Zum Thema Spenden und Hilfsaktionen: (0151) 22324612. Zum Besuchervisum für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien: (0151) 52206062. Erreichbar Montag bis Freitag, 8 bis 12.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 13.30 bis 18 Uhr, Montag und Mittwoch, 13.30 bis 15 Uhr.

