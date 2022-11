Salzgitteraner Jungpolitikerin Maria-Lorena Dima ist tot

Bleckenstedt. Die erste Vorsitzende des Jugendparlaments in Salzgitter und eine der jüngsten Lokalpolitikerinnen der Stadt, Maria-Lorena Dima (25), ist gestorben.

Foto: Bernward Comes

Maria-Lorena Dima ist tot. Im Alter von erst 25 Jahren ist eine der jüngsten Politikerinnen Salzgitters bei einem tragischen Unfall gestorben. Sie war die Vorsitzende des ersten Jugendparlaments der Stadt und wirkte ab 2016 bis 2021 mit für die SPD im Ortsrat Ost. „Tief bestürzt“ reagierte Ortsbürgermeister Marco Kreit (SPD) auf den Tod der Bleckenstedterin.

Muntere Streiterin für die junge Generation

Kreit neuer Bürgermeister- Vorkämpfer Schünemann geht

„Jetzt werden endlich Ideen umgesetzt“

Früh in der Kommunalpolitik engagiert

Bereits 2014 ließ sich die Kranichdamm-Gymnasiastin in das neu gegründete Jugendparlament wählen, setzte sich für Belange ihrer Generation tatkräftig ein, stieg auf zur Vorsitzenden und Sprecherin des 28-köpfigen Gremiums. Nach dem Abitur verließ Dima das Parlament und ließ sich bei der Kommunalwahl 2016 für die SPD in den Ortsrat Ost wählen – mit dem zweitbesten Direktwahlergebnis (14 Prozent) ihrer Partei. 2020 nahm sie Abschied von der Kommunalpolitik, um in Berlin Germanistik und Politikwissenschaften zu studieren.

Für ihr Engagement ausgezeichnet

Früh schon erntete Dima erste Früchte ihrer ehrenamtlichen Arbeit: Der Zonta-Club Salzgitter verlieh ihr 2015 den Nachwuchspreis „Young Women in Public Affairs Award“. 2017 wurde sie nominiert als Kandidatin für den Titel „Salzgitteraner des Jahres“. Doch ihr Fernziel, Europaparlamentarierin in Brüssel zu werden, hat sie nicht mehr erreichen können.

