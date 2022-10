SRB-Leiter Dietrich Leptien und Kraftfahrer Oliver Kühne stehen vor einer 1100 Liter fassenden Gelben Tonne, von der es in Salzgitter 2500 Stück gibt, die zur Entsorgung von Leichtverpackungen in Gewerbegebieten und in mehrgeschossigen Wohnhäusern dienen.