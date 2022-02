Salzgitter begrüßt Aus für Corona-Maßnahmen

Die jüngsten Entscheidungen des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Lage bewertet Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel positiv: Der Beschluss, die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen verantwortungsbewusst und in kontrollierten Schritten zurückzufahren, begrüße er ausdrücklich, teilte er am Montag auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Das meint der OB

Die Entscheidung „entspricht den Forderungen, die ich mit unserem kommunalen Spitzenverband, dem Niedersächsischen Städtetag, an die Landes- und die Bundesregierung gestellt habe, aber auch den Empfehlungen des Expertenrates der Bundesregierung“, sagte Klingebiel. Die aktuell sinkenden, aber immer noch auf hohem Niveau liegenden Sieben-Tage-Inzidenzen in Salzgitter und bundesweit stünden dem Aus für die Corona-Maßnahmen nicht entgegen. Klingebiel: „Die Inzidenzzahl als alleiniger oder bedeutendster Parameter für Infektionsschutzmaßnahmen hat schon längst ausgedient.“ Es stelle sich sogar die Frage, welchen Sinn diese Statistik noch habe, wenn bundesweit viele Gesundheitsämter wegen Überlastung im Meldeverzug seien und die Krankheitsverläufe der Omikron-Variante nachweislich gegenüber der Delta-

Variante milder verliefen.

Maßgebliche Parameter seien dagegen, so der OB, die Hospitalisierungsrate, aber auch die Quote der Neuaufnahmen und Belegungen auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Land. Sie rechtfertigten die schrittweisen Lockerungen. Zum anderen seien in Deutschland inzwischen rund 75,1 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft, 56,1 Prozent hätten zusätzlich sogar eine Boosterimpfung erhalten. Salzgitter liege mit seinem Inzidenzwert von 1448 am vergangenen Freitag noch im Bundesdurchschnitt von 1371,7: „Wir schauen also zu Recht nicht mehr auf die Inzidenzen, sondern auf die Situation in den Kliniken und werben weiter für die Corona-Schutzimpfung, denn die Impfquote ist aktuell noch der entscheidende Faktor für den weiteren Verlauf“, erklärte Klingebiel.

Wann kommt Novavax?

Wie weit und wann der neue Impfstoff Novavax auch in Salzgitter eingesetzt wird, konnte die Verwaltung noch nicht mitteilen. Er wird in erster Linie Bürgern empfohlen, die im Gesundheitswesen tätig sind oder eine ärztlich attestierte Unverträglichkeit gegen einen der mRNA-Impfstoffe nachweisen können. Es wird erwartet, dass er eine Alternative im Impfangebot ist, die auch die überzeugt, die bisher gezögert haben, sich piksen zu lassen. Unklar sei, so Salzgitters Pressesprecherin Simone Kessner, wie viele Salzgitteraner bisher auf der Warteliste des Landes stehen. Daher gebe es derzeit noch keine verlässlichen Kenntnisse darüber, wann die Stahlstadt wie viele Dosen Novavax bekomme.

Was ist der Impfstoff von Novavax?

Corona-Viren tragen sogenannte „Spike-Proteine“ als Teil ihrer Hülle, die den Eintritt des Virus in die menschlichen Zellen ermöglichen. Die Covid-19-mRNA-Impfstoffe enthalten den Bauplan dieses

Spike-Proteins, der Körper stellt ihn nach der Impfung selbst her. Das Immunsystem des Geimpften erkennt das Spike-Protein als Fremdkörper, aktiviert Abwehrzellen und bildet Antikörper sowie Abwehrzellen. Im Fall von Novavax hingegen werden Teile des Spike-Proteins künstlich hergestellt und direkt in den Körper gespritzt. Das Immunsystem reagiert und baut eine entsprechende Abwehr auf. Für eine vollständige Impfung sind zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen nötig. Als vollständig geimpft gelten Personen, deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage her ist.

