Salzgitter. Die Polizei hatte im Stadtgebiet am Wochenende einige Einsätze. Es ging unter anderem um Diebstahl und Gewalt.

Polizei im Einsatz Betrunkene Frau haut Mann in Salzgitteraner Kneipe vom Stuhl

Unbekannte haben am Freitag zwischen 10 und 10.30 Uhr am Klesmerplatz in Salzgitter-Bad eine schwarze Satteltasche mit Inhalt von einem E-Bike gestohlen, das der 89-jährige Besitzer gesichert vor der Sparkasse abgestellt hatte. Darin befanden sich ein Zusatzakku, ein Regenschirm und ein Reparaturset. Laut Polizei entstand ein Schaden von 470 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter (05341) 8250.

Frau schlägt Mann

Der Streit zwischen einer Frau (46) und einem Mann (29) ist am Freitag um 23.20 Uhr in einer Gaststätte an der Kniestädter Straße eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, hatte die berauschte Kneipen-Kundin ihren ebenfalls betrunkenen Gegenüber derart vor den Kopf geschlagen, dass er vom Stuhl fiel und sich eine Platzwunde zuzog. Der Mann musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Täterin verschwand, bevor die Polizei eintraf. Die Polizei ermittelt gegen sie.

Männer prügeln sich

Am Freitagabend gerieten zwei Männer an der Reppnerschen Straße aneinander. Der Streit eskalierte und einer der beiden, ein 46-Jähriger schlug mit einem Gehstock auf den anderen (31) ein, der sich wehrte. Beide wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

