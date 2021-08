Spieler und Hundebesitzer beschäftigen Salzgitters Polizei

Mit der zur Faust geballten Hand hat ein Salzgitteraner (39) am Samstag gegen 19.30 Uhr auf einen Automaten in einer Spielhalle an der Berliner Straße eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei zersplitterte das Displayglas und der Mann zog sich eine blutende Wunde an der Hand zu. Er sagte der Polizei später, er habe sich über seine Pechsträhne geärgert. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Hundebesitzer will Kot nicht beseitigen

Einen Vorfall mit einem Hundebesitzer gab es am Samstag um 20.05 Uhr am Kurt-Schumacher-Ring. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 32-jähriger Mann aus Salzgitter seinen Vierbeiner im Wohngebiet ausgeführt. Als der Hund seinen Darm in unmittelbarer Nähe zu spielenden Kindern entleerte, forderten ihn ein Polizeibeamter auf, den Kot zu entfernen. Doch der Hundebesitzer lehnte ab: Er wollte lieber eine Anzeige erhalten. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrer drängt Motorrad von Straße

Zur Karambolage kam es am Samstag um 12.20 Uhr auf der Kreisstraße 51 bei Broistedt in Richtung Vallstedt. Wie die Polizei mitteilte, war ein bislang unbekannter Autofahrer auf den Gegenfahrstreifen geraten. Daher musste ein 40-jähriger Salzgitteraner mit seinem Motorrad auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei stürzte er und zog sich eine Fußverletzung zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Klinikumgebracht werden. Der Autofahrer floh. Bei seinem Fahrzeug soll es sich nach ersten Ermittlungen um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vechelde zu melden. Das Motorrad war durch den Sturz nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de