Verkehrschaos nach Unfall auf Immendorfer Kreuzung

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Industriestraße Mitte (Höhe Bundesstraße 248) in Immendorf. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Durch die Sperrung der Immendorfer Kreuzung kam es zu einem Verkehrschaos. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines grauen Audi das Rotlichtsignal übersehen und dem Fahrer eines grauen VW die Vorfahrt genommen, der bei Grün in Richtung Barum fahren wollte. Der Audi-Fahrer wurde erheblich verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der VW-Fahrer wurde ambulant versorgt. Der Verkehr an der Kreuzung musste zeitweise manuell geregelt werden.

