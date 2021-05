Lebenstedt. An einer Grundschule hat es einen Infektionsfall gegeben, teilt die Stadt Salzgitter mit. Nun muss eine Gruppe in häusliche Isolation.

In Lebenstedt hat es an einer Grundschule einen Corona-Fall gegeben.

Notbetreuung in Salzgitter: Eine Gruppe muss in Quarantäne

Eine Infektion mit dem Corona-Virus meldet die Stadt Salzgitter am Donnerstag an der Grundschule Am Ostertal in Salzgitter-Lebenstedt. Demnach hat die Infektion im Kreise des Personals stattgefunden. Eine Gruppe der Notbetreuung muss nun in häusliche Quarantäne, schreibt die Stadt Salzgitter. Lesen Sie hier, wie hoch die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz und die Corona-Zahlen aktuell in Salzgitter sind.

