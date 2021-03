Corona-Schnelltests in Lebenstedter Apotheke kostenlos

Am Dienstag ist der Startschuss für das Schnelltest-Zentrum der „easy Apotheke City Lebenstedt“ gefallen, das teilt die Apotheke mit. Alle Bürger hätten die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich kostenlos mit einem Corona-Schnelltest testen zu lassen. Das Testzentrum befindet sich direkt neben der Apotheke in den Blumentriften 2 in Lebenstedt und ist montags bis samstags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Unter www.schnelltest-salzgitter.de können online Termine für einen Schnelltest gebucht werden. Das Ergebnis erhielten die Patient:innen innerhalb maximal 30 Minuten per E-Mail.

Der Inhaber der Apotheke, Frank Siepert, empfiehlt, eine Terminbuchung online vorzunehmen. Wer Schwierigkeiten mit der Online-Buchung habe, dem stünden die Mitarbeiter:innen der Apotheke gerne helfend zur Seite.

red