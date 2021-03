Lkw-Fahrer bedroht Kollegen in Heerte mit Schreckschusswaffe

Aus noch unbekannten Gründen sind zwei 21 und 30 Jahre alte LKW-Fahrer am Mittwoch gegen 10 Uhr an der Heerter Straße in Streit geraten. Dabei soll der 21-Jährige laut Polizeiangaben den 30-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe aus seinem Lastwagen heraus bedroht haben. Die Polizei wurde alarmiert und erschien mit mehreren Streifenwagen. Die Beamten stellten die Waffe in seinem LKW sicher. Derzeit ermittelt die Polizei, ob der 30-Jährige eine Handlung begangen haben könnte, die eine Verteidigung mit einer Schreckschusswaffe rechtfertigen würde. Der 21-Jährige hat einen kleinen Waffenschein. Der Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

red