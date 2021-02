Unbekannte fackeln drei Papiercontainer in Fredenberg ab

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr drei Müllcontainer an der Gaußstraße in Lebenstedt in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste die drei Container löschen. Durch das Feuer wurden diese vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Auf Nachfrage schloss die Polizei einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Es werden Zeugenhinweise unter (05341) 18970 erbeten.

