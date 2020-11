Lebenstedt. Der 25-Jährige greift des Sicherheitsdienst und Polizeibeamte an.,

Mann flippt in Lebenstedter Einkaufszentrum aus

Die Polizei ist am Donnerstag gegen 20 Uhr vom City Carree an der Albert-Schweitzer-Straße um Hilfe gerufen worden. Grund: Mindestens eine Person war nicht gewillt, das Einkaufszentrum zu verlassen. Die Hintergründe hierzu müssen noch ermittelt werden, so die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der laut schrie. Der 25-Jährige war zuvor von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes zum Verlassen aufgefordert worden.

Im Beisein der Beamten versuchte der Mann, gegen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu laufen, augenscheinlich, um diese zu verletzen. Das konnten die Beamten verhindern, allerdings leistete der Täter gegenüber der Polizei erheblichen Widerstand.

Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht und in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt, ob der Mann zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen stand.

red