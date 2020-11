Die dunkle Jahreszeit birgt Gefahren im Straßenverkehr. Schlechte Sicht ist nicht selten Ursache für einen vermeidbaren Unfall. Um sich davor zu schützen sind gerade Erstklässler in der Grundschule im Straßenverkehr angesprochen.

So spendete am Dienstagmorgen die Verkehrswacht Salzgitter mit ihrem Geschäftsführer Michael Scharf an der Spitze den Schülern des ersten Jahrgangs in der Grundschule Dürerring 200 sogenannte Kindersicherheitsüberwürfe in Form eines Dreiecks und genauso viele reflektierende Armbänder, die in der Dunkelheit und schlechter Sicht dem Autofahrer signalisieren: Stopp, runter vom Gas und vorsichtig weiterfahren. So erzielt ein kleines Dreieck sichtbar eine große Wirkung.

Motto: Sicherheit durch Sichtbarkeit

Die Aktion in Kooperation mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Wolfenbüttel/Peine läuft unter dem Motto „Sicherheit durch Sichtbarkeit“. „Es ist wichtig, dass gerade Kinder bei schlechter Sicht auch auf größere Entfernung von Autofahrern besser gesehen werden. Ohne Signalkleidung sieht man die Mädchen und Jungen erst spät – auf 25 Metern. Durch die neuen Warnwesten verlängert sich die Erkennung der jungen Straßenverkehrsteilnehmer auf 140 Meter“, sagte Scharf im Beisein von Kathrin Lacey, Verkehrssicherheitsberaterin im Präventionsteam der Polizeiinspektion.

Kinder nehmen Verkehr anders wahr

Lacey sagte weiter: „Kinder nehmen den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene. Sie verfügen praktisch über einen Tunnelblick. Ihre motorischen Fähigkeiten werden erst mit dem Ende der Grundschulzeit voll ausgeprägt sein.“ Es sei zudem wichtig, dass Eltern darauf achten sollten, dass ihre Sprösslinge die Dreiecke auch tragen zum eigenen sicheren Schutz. Die Kosten seien dafür relativ gering, hätten aber eine große Wirkung, unterstrich die Beraterin in der Halle der Grundschule. Besorgt hat die Polizei die Westen und Armbänder, die finanzielle Seite trägt die Verkehrswacht. Kostenpunkt: 700 Euro.

Kontakt zu Polizei über Lehrerin

Den Kontakt zur Polizei und Verkehrswacht Salzgitter hatte Klassenlehrerin Angela Misselhorn, die die 1b unterrichtet, vermittelt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Aktion geklappt hat, die vor allem der Prävention dient“, freute sie sich über die tolle Spende für Sicherheit im Straßenverkehr der Jüngsten Teilnehmer. So werde auch im Unterricht über die Thematik gesprochen.