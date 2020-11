52-Jährige wird bei Unfall bei Thiede verletzt

Ein Unfall hat sich laut Polizei am Freitag, 13. November, kurz nach 12 Uhr auf der Kreuzung L 636/K 12 bei Thiede ereignet. Eine 52-Jährige sei mit ihrem Auto auf der L 636 aus Heerte kommend in Richtung Salder unterwegs gewesen, ein 54-Jähriger mit einer Sattelzugmaschine auf der K 12 aus Lebenstedt kommend in Richtung Salder.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt

Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, so die Polizei. Beide Kraftfahrzeuge seien beschädigt worden. Der Gesamtschaden werde auf zirka 18.000 Euro geschätzt. Die 52-Jährige sei verletzt worden und habe im Rettungswagen behandelt werden müssen.

red