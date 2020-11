Vor einem Jahrzehnt wurde in Lebenstedt im Gesundheitswesen ein Meilenstein modernster Technik gelegt. 2010 eröffnete das Helios Klinikum Salzgitter an der Kattowitzer Straße seine Pforten und präsentierte nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren seinen Neubau. Kostenpunkt des großangelegten Projektes: 60 Millionen Euro.

Rückblick auf Bestehen ohne Festakt

In diesem Tagen blickt nun das Krankenhaus auf sein zehnjähriges Bestehen zurück – leider Corona-bedingt ohne Festakt. Wir trafen deshalb den Ärztlichen Direktor Dietmar Loitz, Pflegedirektorin Susanne Schubert und Alexandra Jung, Assistentin der Geschäftsführung, zu einem Gespräch im Klinikum.

Einer der größten Arbeitgeber in der Region

Mit dem neuen Haus wurden die beiden Krankenhäuser in Salzgitter-Bad und Lebenstedt zusammengelegt. Es ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der medizinischen Hochschule Hannover und als Tochtergesellschaft der Helios Kliniken Teil eines starken Verbundes. Mit rund 750 Mitarbeitern ist das Klinikum eines der größten Arbeitgeber in der Region. Das Ärztepersonal umfasst 102 Experten.

„Mit 296 Betten in zwölf Fachbereichen gewährleisten wir eine medizinische Versorgung von jährlich rund 17000 stationären und 25000 ambulanten Patienten“, erklärt Dietmar Loitz und betont, „unsere Mitarbeiter arbeiten in dem Gebäude Hand in Hand und sorgen rund um die Uhr dafür, dass der Aufenthalt unserer Patienten so angenehm wie möglich verläuft.“

Patientenbefragung zur Beurteilung der Behandlung

Wichtig: man lege sehr viel Wert auf eine hohe medizinische Qualität bei der Behandlung. Zur Beurteilung werde regelmäßig eine Patientenbefragung vorgenommen sowie eine externe Beurteilung. „Damit wollen wir die medizinische Qualität kontinuierlich verbessern. Wir haben alles, was ein modernes Krankenhaus heute in Zeiten der Digitalisierung benötigt“, unterstreicht Loitz, der den damaligen Altbau (1957 errichtet) als „überfällig“ bezeichnete.

„So bieten wir ein großes Spektrum in den verschiedenen Abteilungen für gehobene Grund- und Regelversorgung. Damit sind wir vielen Krankenhäusern voraus“, meint der Ärztliche Direktor.

Moderne Technik in der Medizin

Zum Einsatz komme auch in der Urologie der operative Roboter „Da Vinci“. Die moderne Medizintechnik erleichtere die Arbeit, so Loitz, und finde Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das müsse auch gefordert werden. Dietmar Loitz verglich das Klinikum mit „einem guten Schiff, das eine gute Mannschaft an Bord hat“.

Weitere Vorteile seien laut Susanne Schubert eine sehr gute Funktionalität, kurze Laufwege, da die Stationen auf einer Ebene lägen.

Und die hell und freundlich eingerichteten Zimmer hätten jeweils eine Nasszelle, Fernsehen, Telefon und WLAN – alles kostenfrei für die Patienten.