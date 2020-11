Salzgitters historische Ansichten als Kalender

Auf dem Foto des SV Bruchmachtersen schauen elf junge Männer im Outfit der 50er-Jahre in die Kamera, die Fußballer haben gerade einen Pokal errungen. Es handelt sich um die Erste Herren, und mancher von ihnen wird sich oder seinen Vater, Bruder, Onkel auf dem Bild noch wiedererkennen. Das ist der Charme historischer Fotos: Es gibt immer etwas zu entdecken.

13 Motive sind zu sehen

Die Kalender Manufaktur hat wieder einen historischen Kalender für Salzgitter herausgegeben. 13 Motive gibt es, vom Schützenplatz in Salzgitter-Bad bis zu einer Aufnahme von Arbeitern der Firma Steine und Erden aus den 60er-Jahren bei der Schlackeverwertung. Die Bilder lieferte Michael Fenske, der zum ersten Mal den historischen Kalender bestückt.

Michael Fenske hat eine Internetseite mit historischen Fotos

„Unsere Alten Zeiten“ heißt die Seite, die er im Internet betreibt (unsere-alten-zeiten.de), wo er Aufnahmen aus dem alten Braunschweiger Land veröffentlicht. Er hat, erzählt er, bereis Kalender für den Harz, Wolfenbüttel, Gifhorn, Helmstedt, Königslutter und Braunschweig bestückt. Seine Sammlerobjekte findet der Wolfenbütteler im Netz, früher auch auf Flohmärkten, Trödelmärkten oder Haushaltsauflösungen. „Bei vielen privaten Fotografien kenne ich die Besitzer und/oder den Fotografen persönlich“, sagt Fenske.

Zum Teil stammen Aufnahmen aus Privatbesitz

Die Heimathistorie ist jedenfalls sein Steckenpferd. Und da sammelt er nicht nur Aufnahmen, sondern auch Dokumente und Zeitungsausschnitte, erzählt Fenske. Das kommt jetzt den Salzgitteranern zugute. Das Bild aus Bruchmachtersen zum Beispiel stammt aus einer Haushaltsauflösung.

FAKA wird in Erinnerung gerufen

Weitere Motive des Kalenders sind etwa Beschäftigte in der Werkstatt des Fahrzeugwerkes Kannenberg (FAKA) in der Vorweihnachtszeit 1948, die Chemnitzer Straße in Lebenstedt in den 70er-Jahren, der Flugplatz in Gitter sowie der Lindenhof mit Kinosaal in Thiede in den 50er-Jahren. Auch zum Bau der Siedlung Hallendorf in den 30er Jahren gibt es ein Kalenderblatt, ebenso wie zum Salzgittersee in seinen Anfangsjahren und zum beliebten Freischwimmbad an der Finkenkuhle in Salzgitter-Bad.

Der Kalender ist zum Preis von 18,50 Euro bei der Buchhandlung im Ärztehaus und Mammut Glück erhältlich und kann zudem bei Michael Fenske unter der E-Mail kalender-2021@online.de sowie telefonisch unter bestellt werden.