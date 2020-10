Täter stecken Papiertonne in Salzgitter in Brand

Polizei und Feuerwehr sind zu einem Brand einer Papiertonne im Diestelweg in Lebenstedt alarmiert worden. Die Papiertonne brannte laut Mitteilung der Polizei am Montag gegen 19 Uhr. Die Feuerwehr hatte den Brand allerdings im Griff und löschte die Papiertonne ab. Nach ersten Ermittlungen könnten Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter, unter (05341)18970, in Verbindung zu setzen.