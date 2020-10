Verkehrsunfall am Salzgittersee – Fahrer flüchtet

Der Fahrer eines Renault Clio ist, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, am Montag um 0.15 Uhr auf der Humboldtallee in Höhe des Salzgittersees in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das berichtet die Polizei. Der PKW prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild und kam in einem Gebüsch auf der Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und eine Person flüchten sehen. Beim Eintreffen der Polizei befand sich niemand an dem Fahrzeug. Der PKW wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4800 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen melden sich mit der Polizei, (05341) 18970.

red